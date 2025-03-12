Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: є влучання в інфраструктуру, загинула жінка

На Кривий Ріг у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку, є влучання в інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа, загинула 47-річна жінка. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

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"Серія вибухів у Кривому Розі. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", - написав голова ОВА.

У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років - зазначив Лисак.

Перед цим він повідомляв, що, попередньо, є поранена людина.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА