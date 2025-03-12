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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32673 перегляди

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Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: є влучання в інфраструктуру, загинула жінка

Київ • УНН

 • 21532 перегляди

У Кривому Розі внаслідок серії вибухів є влучання в інфраструктурний об'єкт, там пожежа. Загинула 47-річна жінка.

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: є влучання в інфраструктуру, загинула жінка

На Кривий Ріг у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку, є влучання в інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа, загинула 47-річна жінка. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Серія вибухів у Кривому Розі. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", - написав голова ОВА.

У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років

- зазначив Лисак.

Перед цим він повідомляв, що, попередньо, є поранена людина.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА11.03.25, 22:09 • 61434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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