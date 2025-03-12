Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате серии взрывов есть попадание в инфраструктурный объект, там пожар. Погибла 47-летняя женщина.
В Кривой Рог в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку, есть попадание в инфраструктуртурный объект, произошел пожар, погибла 47-летняя женщина. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Серия взрывов в Кривом Роге. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - написал глава ОВА.
В Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет
Перед этим он сообщал, что, предварительно, есть раненый человек.
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА11.03.25, 22:09 • 61432 просмотра