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Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина

Киев • УНН

 • 21485 просмотра

В Кривом Роге в результате серии взрывов есть попадание в инфраструктурный объект, там пожар. Погибла 47-летняя женщина.

Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина

В Кривой Рог в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку, есть попадание в инфраструктуртурный объект, произошел пожар, погибла 47-летняя женщина. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Серия взрывов в Кривом Роге. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - написал глава ОВА.

В Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет

- отметил Лысак.

Перед этим он сообщал, что, предварительно, есть раненый человек.

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА11.03.25, 22:09 • 61432 просмотра

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