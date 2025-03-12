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Ракетный удар рф по Кривому Рогу: 14 раненых, среди них женщины в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 18588 просмотра

В результате утренней ракетной атаки в Кривом Роге ранены 14 человек, среди которых 9 женщин. В больницах находятся 9 человек, четверо в тяжелом состоянии.

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: 14 раненых, среди них женщины в тяжелом состоянии

В Кривом Роге в результате ракетной атаки рф ранены 14 человек, среди которых 9 женщин, в больницах находится 9 человек, четверо в тяжелом состоянии, сообщил в среду председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

На данный момент до 14 человек возросло количество раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них 9 женщин

- написал Вилкул.

В больницах, по его словам, находится 9 человек, из них четверо тяжелых (в том числе две женщины 79-ти и 46-ти лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии. "Врачи делают все возможное", - подчеркнул он.

Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина12.03.25, 08:18 • 21485 просмотров

Юлия Шрамко

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