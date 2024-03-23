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Угроза применения ударных БпЛА в Полтавской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Полтавской области.
Ракетная опасность угрожает Николаевской, Одесской и Херсонской областям
В Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на Кировоградщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Кировоградской области.
российская тактическая авиация активно действует на северо-востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.
ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине
На автодороге Н-03 Житомир-Черновцы на 273-м километре в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие.
В Херсоне прогремели взрывы
О взрывах в Херсоне сообщил председатель Херсонской городской военной администрации.
Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора
23 марта, около 17:45, российские войска нанесли ракетный удар Х-35 по промышленной зоне Слободского района Харькова, повредив склады и здания местного предприятия, сообщает Генеральная прокуратура Украины.
Тревога в Украине: угроза баллистики - ПС ВСУ
Российские оккупанты выпустили ракеты с баллистической траекторией полета с востока, создав угрозу применения баллистического оружия в районах, находящихся под воздушной тревогой в Украине, включая удары по промышленной зоне Харькова.
В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных
В День Соборности волонтеры британской общественной организации "Единство Украины и Великобритании" организовали праздник с традиционными украинскими блюдами, прическами и концертом для украинских солдат, которые проходят подготовку на базах в Англии.
Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры
Украина развивает двустороннее сотрудничество с Данией в сфере оборонных технологий, обсуждая развитие индустрии БПЛА, возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий, а также текущие и долгосрочные технологические потребности Украины.