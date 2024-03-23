Ракетная опасность угрожает Николаевской, Одесской и Херсонской областям

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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khersonХерсон
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  133444 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  135051 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  139602 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  156635 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138062 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  251766 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126770 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138040 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130286 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142899 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине

На автодороге Н-03 Житомир-Черновцы на 273-м километре в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие.

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ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине

В Херсоне прогремели взрывы

О взрывах в Херсоне сообщил председатель Херсонской городской военной администрации.

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В Херсоне прогремели взрывы

Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора

23 марта, около 17:45, российские войска нанесли ракетный удар Х-35 по промышленной зоне Слободского района Харькова, повредив склады и здания местного предприятия, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Война •   •  23019 просмотра
Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора

Тревога в Украине: угроза баллистики - ПС ВСУ

Российские оккупанты выпустили ракеты с баллистической траекторией полета с востока, создав угрозу применения баллистического оружия в районах, находящихся под воздушной тревогой в Украине, включая удары по промышленной зоне Харькова.

Общество •   •  23859 просмотра
Тревога в Украине: угроза баллистики - ПС ВСУ

В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

В День Соборности волонтеры британской общественной организации "Единство Украины и Великобритании" организовали праздник с традиционными украинскими блюдами, прическами и концертом для украинских солдат, которые проходят подготовку на базах в Англии.

Война •   •  22865 просмотра
В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Украина развивает двустороннее сотрудничество с Данией в сфере оборонных технологий, обсуждая развитие индустрии БПЛА, возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий, а также текущие и долгосрочные технологические потребности Украины.

Война •   •  23357 просмотра
Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Как работает российская тактика "двойного удара", направленная против украинских спасателей и полиции

Российские силы намеренно применили тактику "двойного удара", ударив по спасателям и полицейским, которые оказывали помощь жертвам предыдущего обстрела с беспилотника "Шахид" в Харькове, ранив спасателя и полицейского.

Война •   •  25369 просмотра
Как работает российская тактика "двойного удара", направленная против украинских спасателей и полиции