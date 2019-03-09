Венгерские ученые опасаются сужения академической свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сотрудники Венгерской академии наук заявили об ущемлении своей научной свободы со стороны право-консервативного правительства, желающего влиять на научно-исследовательские учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который пришел к власти в 2010 году, усилил контроль над общественной жизнью страны, включая суды, медиа, экономику и образование и науку.
Венгерская старейшая и крупнейшая научная организация - Академия наук - финансируется исключительно из бюджета, но работает автономно. Всего в учреждении заняты около 5 тыс. человек.
Президент Академии Ласло Ловаш и министр технологий Ласло Палкович объявили, что согласились отделить научно-исследовательскую сеть из академических учебных заведений.
Исследовательская отрасль будет руководствоваться новой администрацией, которая будет избираться академией и правительством. При этом соглашение не может гарантировать независимость опытов, заявил Форум академических сотрудников, движение, сложившееся в январе на базе исследовательских учреждений Академии.
Опасения относительно размывания академической свободы и других демократических прав в Венгрии подстегнуло несколько антиправительственных демонстраций в течение последних месяцев.
В декабре прошлого года руководство Центрального европейского университета, основанного миллиардером Джорджем Соросом, заявил, что был вытеснен из страны вопреки принципам академической свободы.
Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с Венгрией. относительно принятия Украиной языковых поправок к закону об образовании, принятых два года назад. Глава МИД Украины отреагировал на этот неутешительный комментарий НАТО.
Как сообщал УНН, венгерское правительство считает украинский закон об образовании "полуфашистским" и надеется на смену власти в Киеве.