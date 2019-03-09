Угорські науковці побоюються звуження академічної свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Співробітники Угорської академії наук заявили про утискання своєї наукової свободи з боку право-консервативного уряду, який бажає впливати на дослідні установи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прийшов до влади у 2010 році, посилив контроль над суспільним життям країни, включаючи суди, медіа, економіку та освіту і науку.
Угорська найстаріша та найбільша наукова установа - Академія наук - фінансується виключно з бюджету, але працює автономно. Всього в установі зайняті близько 5 тис. людей.
Президент Академії Ласло Ловаш та міністр технологій Ласло Палкович оголосили, що погодились відділити науково-дослідну мережу з академічних навчальних закладів.
Дослідницька галузь буде керуватися новою адміністрацією, що обиратиметься академією та урядом. При цьому угода не може гарантувати незалежність дослідів, заявив Форум академічних співробітників, рух, що склався у січні на базі дослідних установ Академії.
Побоювання щодо розмивання академічної свободи та інших демократичних прав в Угорщині спровокувало кілька антиурядових демонстрацій протягом останніх місяців.
У грудні минулого року керівництво Центрального європейського університету, заснованого мільярдером Джорджем Соросом, заявило, що було витіснено з країни всупереч принципам академічної свободи.
Нагадаємо, раніше заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з Угорщиною. стосовно ухвалення Україною мовних поправок до закону про освіту, ухвалених два роки тому. Голова МЗС України відреагував на цей невтішний коментар НАТО.
Як повідомляв УНН, угорський уряд вважає український закон про освіту "напівфашистським" і сподівається на зміну влади в Києві.