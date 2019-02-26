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НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту

НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини стосовно ухвалення Україною мовних поправок до закону про освіту, ухвалених два роки тому. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомила прес-служба Альянсу, передає УНН.

"Союзники солідарні з Угорщиною, коли йдеться про український закон про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії", - заявила Гетемюллер під час візиту до Будапешта, де вона зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та міністром оборони країни Тібором Бенко.

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Водночас вона подякувала Угорщині за її підтримку України в конфлікті з Росією, зокрема за реверс газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів. Гетемюллер підкреслила, що зустрічі комісії Україна-НАТО є "центральною складовою нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

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Нагадаємо, що після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

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