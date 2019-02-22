В Україні зменшилась кількість прихильників вступу до ЄС та НАТО - опитування

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС, “за” проголосували б 57,1% громадян України. На аналогічному референдумі вступ України до НАТО підтримали б 44,3% громадян. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, передає УНН.