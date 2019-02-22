В Україні зменшилась кількість прихильників вступу до ЄС та НАТО - опитування

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС, “за” проголосували б 57,1% громадян України. На аналогічному референдумі вступ України до НАТО підтримали б 44,3% громадян. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, передає УНН.

Водночас, за результатами опитування, якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС, 24,2% респондентів проголосували б проти євроінтеграції. Ще 7% опитаних сказали, що не брали б участь у референдумі, а 11,7% не визначились із відповіддю.

Крім того, на референдумі про вступ України до НАТО 32,3% опитаних проголосували б “проти”, а 7,3% не брали б участі в референдумі. Ще 16,2% респондентів не відповіли чи не визначились.

Центр провів дослідження з 8 по 18 лютого 2019 року. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів в усіх областях України, без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Метод дослідження — особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Як повідомляв УНН, станом на 29 грудня 58,3% українців проголосували би за вступ до Євросоюзу на референдумі. Тоді ж 45,5% респондентів повідомили, що підтримали б ідею вступу України в НАТО.

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