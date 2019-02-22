В Украине уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС и НАТО - опрос

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в ЕС, "за" проголосовало бы 57,1% граждан Украины. На аналогичном референдуме вступление Украины в НАТО поддержали бы 44,3% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, передает УНН.

В то же время, по результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в ЕС, 24,2% респондентов проголосовали бы против евроинтеграции. Еще 7% опрошенных сказали, что не принимали бы участие в референдуме, а 11,7% не определились с ответом.

Кроме того, на референдуме о вступлении Украины в НАТО 32,3% опрошенных проголосовали бы "против", а 7,3% не принимали бы участия в референдуме. Еще 16,2% респондентов не ответили или не определились.

Центр провел исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов во всех областях Украины, без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Как сообщал УНН, по состоянию на 29 декабря 58,3% украинцев проголосовали бы за вступление в Евросоюз на референдуме. Тогда же 45,5% респондентов сообщили, что поддержали бы идею вступления Украины в НАТО.

Украинские Национальные Новости

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