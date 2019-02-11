Помпео закликав Угорщину підтримати Україну

“Сьогодні я говорив з міністром закордонних справ (Угорщини — ред.) про термінову необхідність підтримки України в її прагнення суверенітету і територіальної цілісності. Ми не повинні дозволити Путіну вбити клини між НАТО і друзями”, — наголосив держсекретар.

Помпео нагадав, що угорці надто добре знають з власної історії, що Росія ніколи не буде другом свободі і суверенітету менших націй.

Як повідомляв УНН, Державний секретар США Майк Помпео провів прес-брифінг з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто в Будапешті 11 лютого.