Помпео закликав Угорщину підтримати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державний секретар США Майк Помпео під час прес-брифінгу з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто в Будапешті закликав Угорщину підтримати Україну та не давати президенту РФ вбивати клин між країнами НАТО та партнерами, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні я говорив з міністром закордонних справ (Угорщини — ред.) про термінову необхідність підтримки України в її прагнення суверенітету і територіальної цілісності. Ми не повинні дозволити Путіну вбити клини між НАТО і друзями”, — наголосив держсекретар.
Помпео нагадав, що угорці надто добре знають з власної історії, що Росія ніколи не буде другом свободі і суверенітету менших націй.
Як повідомляв УНН, Державний секретар США Майк Помпео провів прес-брифінг з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто в Будапешті 11 лютого.