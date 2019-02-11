Помпео призвал Венгрию поддержать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-брифинга с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Будапеште призвал Венгрию поддержать Украину и не давать президенту РФ вбивать клин между странами НАТО и партнерами, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я говорил с министром иностранных дел (Венгрии - ред.) о срочной необходимости поддержки Украины в ее стремлении суверенитета и территориальной целостности. Мы не должны позволить Путину вбить клинья между НАТО и друзьями", - отметил госсекретарь.
Помпео напомнил, что венгры слишком хорошо знают из собственной истории, что Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету меньших наций.
Как сообщал УНН, Государственный секретарь США Майк Помпео провел пресс-брифинг с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Будапеште 11 февраля.