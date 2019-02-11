Помпео закликав Угорщину не дати Росії "вбити клин" між західними країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державний секретар США Майк Помпео провів прес-брифінг з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто в Будапешті, передає УНН з посиланням на AFP.
Як стверджує видання, під час брифінгу Помпео застеріг Угорщину, закликавши не дозволяти Росії "забивати клини" між західними країнами.
Так, під час візиту до Угорщини у Держсекретаря США була запланована зустріч з лідерами громадянського суспільства в Будапешті, а так само з місцевими чиновниками, включаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Як повідомляв УНН, раніше в лютому міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Як зазначив український дипломат, домовилися і далі працювати над "улюбленими темами".