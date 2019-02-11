Помпео закликав Угорщину не дати Росії "вбити клин" між західними країнами

Як стверджує видання, під час брифінгу Помпео застеріг Угорщину, закликавши не дозволяти Росії "забивати клини" між західними країнами.

Так, під час візиту до Угорщини у Держсекретаря США була запланована зустріч з лідерами громадянського суспільства в Будапешті, а так само з місцевими чиновниками, включаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляв УНН, раніше в лютому міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Як зазначив український дипломат, домовилися і далі працювати над "улюбленими темами".