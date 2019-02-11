Помпео призвал Венгрию не дать России “вбить клин” между западными странами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео провёл прес-брифинг с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярто в Будапеште, передаёт УНН со ссылкой на AFP.
Как утверждает издание, во время брифинга Помпео предостерег Венгрию, призвав не позволять России “вбивать клинья” между западными странами.
Так, во время визита в Венгрию у Госсекретаря США была запланирована встретиться с лидерами гражданского общества в Будапеште, а так же с местными чиновниками, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Как сообщал УНН, ранее в феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Как отметил украинский дипломат, договорились и дальше работать над “любимыми темами”.