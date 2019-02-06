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Климкин в Вашингтоне встретился с Сийярто

Климкин в Вашингтоне встретился с Сийярто

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Как отметил украинский дипломат, договорились и дальше работать над "любимыми темами". Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Среди двух десятков встреч, запланированных сегодня в Вашингтоне, наши уже традиционные переговоры с венгерскими друзьями. В ближайшее время министр обороны поедет общаться с союзниками по НАТО", - написал Климкин.

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Он добавил, что "... мы и в дальнейшем будем работать над нашими любимыми темами, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома".

"Очень важно сейчас продолжить переходный период, чтобы обеспечить надлежащую подготовку для наших преподавателей, усовершенствовать методическую базу и решить многие другие сверхважные вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, Будапешт начал финансировать повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

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