Угорщина припинила видавати паспорти у своїх консульствах в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Угорщина припинила видачу своїх паспортів українським громадянам в консульствах на території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в Мілані, передає кореспондент УНН.
"Кажуть, що вони вже не видають ці паспорти і не будуть. Це вже добре, оскільки раніше він (міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – ред.) казав, що видача угорських паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось", - зазначив голова МЗС України.
За його словами, в той же час українська сторона не може бути впевненою в тому, що Угорщина не видаватиме свої паспорти українським громадянам на своїй території.
"Для нас питання принципу, що у своїх консульствах на українській території вони за визначенням не можуть видавати нічого такого, як угорські паспорти", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у м. Мілан на полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
Наприкінці листопада офіційний Київ передав на розгляд Будапешту проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства. Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які відбулися в Києві.