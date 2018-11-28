Україна запропонувала Угорщині вирішити проблему з паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Офіційний Київ передав на розгляд Будапешту проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства. Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які відбулися в Києві. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“За результатами обговорення, на розгляд угорської сторони передано проект Угоди, спрямованої на налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам безгромадянства та множинного громадянства”, — йдеться у повідомленні.
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Одним із ключових питань порядку денного консультацій було вироблення механізмів взаємодії України та Угорщини для уникнення випадків безгромадянства та множинного громадянства.
Державний секретар МЗС Андрій Заяць на початку зустрічі наголосив, що сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину.
Сторони також обговорили питання взаємодії для захисту прав та інтересів громадян, відзначили належне функціонування безвізу між Україною та ЄС, малого прикордонного руху між Україною та Угорщиною, а також досягнули практичних домовленостей у консульсько-правовій сфері, повідомили в МЗС.
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Консультації відбулися на виконання домовленостей міністрів закордонних справ України та Угорщини у зв’язку з видачею угорських паспортів мешканцям Закарпаття.
Зазначимо, що у вересні 2017 року відносини України та Угорщини погіршилися після ухваленого Верховною Радою закону “Про освіту”, який розширив використання української мови в навчанні. Новий виток кризи виник у поточному вересні.
Її викликали повідомлення про прийняття закарпатських мешканців у громадянство “із келихами шампанського”, яка проходила у консульстві в Береговому. Також закарпатців закликали приховувати угорське громадянство від української влади.
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У зв’язку зі скандалом Україна та Угорщина обмінялися видворенням консульських співробітників. Угорщина наполягає, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.