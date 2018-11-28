Украина предложила Венгрии решить проблему с паспортами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Официальный Киев передал на рассмотрение Будапешта проект соглашения, целью которой является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинского-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
“По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны был передан проект Соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства”, — говорится в сообщении.
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Одним из ключевых вопросов повестки дня консультаций была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев безгражданства и множественного гражданства.
Государственный секретарь МИД Андрей Заяц в начале встречи отметил, что стороны должны перевести этот вопрос из политической в правовую плоскость.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан, отметили надлежащее функционирование безвиза между Украиной и ЕС, малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигли практических договоренностей в консульско-правовой сфере, сообщили в МИД.
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Консультации состоялись во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины и Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.
Отметим, что в сентябре 2017 года отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого Верховной Радой закона “Об образовании”, который расширил использование украинского языка в обучении. Новый виток кризиса возник спустя год.
Его вызвали сообщения о принятии закарпатских жителей в гражданство “с бокалами шампанского”, которое проходило в консульстве в Берегово. Также закарпатцев призвали скрывать венгерское гражданство от украинской власти.
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В связи со скандалом Украина и Венгрия обменялись выдворением консульских сотрудников. Венгрия настаивает, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.