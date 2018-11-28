МЗС Угорщини вдруге уникнуло згадки про агресію РФ на Азові

"Ми вважаємо поганими новини про те, що відносини між Росією і Україною розвиваються не в напрямку врегулювання та заспокоєння. Угорщина повністю виступає за територіальну цілісність й суверенітет України, що завжди було частиною зовнішньої політики Угорщини і буде залишатися в майбутньому", - зазначив міністр.

Голова МЗС закликав активізувати "нормандський" формат переговорів.

"Тільки один сценарій дає шанс вийти з цієї серйозної ситуації, а саме відновлення й посилення роботи мінської четвірки... Цей механізм є єдиним, який дає шанс врегулювати ситуацію між Росією й Україною на узгодженій основі, й Угорщина надає всю можливу підтримку", - сказав Сійярто.

Міністр додав, що Угорщина та регіони підтримують всі можливості, що допоможуть процесу деескалації.

"Закарпаття, Угорщина й регіон підтримують всі можливості, які допоможуть ситуації шляхом переговорів", - додав Сійярто.

У заяві МЗС Угорщини не говориться нічого про звільнення українських моряків, а також відсутні згадки про агресивні дії російської сторони та блокаду портів 25 листопада в Азово-Керченській акваторії.

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, МЗС Угорщини поширили заяву про напад на Україну без жодної згадки про російську сторону.

Як повідомляв УНН, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.