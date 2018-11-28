МИД Венгрии во второй раз обошлось без упоминания об агрессии РФ на Азове

“Мы считаем плохими новости о том, что отношения между Россией и Украиной развиваются не в направлении урегулирования и успокоения. Венгрия полностью выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, что всегда было частью внешней политики Венгрии и будет оставаться в будущем”, — отметил министр.

Глава МИД призвал активировать “нормандский” формат переговоров.

“Только один сценарий дает шанс выйти из этой серьезной ситуации, а именно восстановление и усиление работы минской четверки ... Этот механизм является единственным, который дает шанс урегулировать ситуацию между Россией и Украиной на согласованной основе, и Венгрия предоставит всю возможную поддержку”, — сказал Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия и регионы поддерживают все возможности, которые помогут процессу деэскалации.

“Закарпатье, Венгрия и регион поддерживают все возможности, которые помогут ситуации путем переговоров”, — добавил Сийярто.

В заявлении МИД Венгрии не говорится ничего об освобождении украинских моряков, а также отсутствуют упоминания об агрессивных действиях российской стороны и блокаду портов 25 ноября в Азово-Керченской акватории.

Напомним, вчера, 27 ноября, МИД Венгрии распространили заявление о нападении на Украине без единого упоминания о российской стороне.



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Как сообщал УНН, представители Международного комитета Красного Креста пока не видели украинских моряков, которых в воскресенье задержали россияне в районе Азовского моря, однако организация ведет переговоры по доступу к ним.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 которые находятся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018, сообщается на сайте ВР.