Угорщина перенесла з Берегово видачу своїх паспортів - Москаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Угорщина перенесла видачу своїх паспортів із Берегово до сусіднього угорського міста Кішварда. Про це журналістам повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль перед початком сьомого засідання Ради регіонального розвитку, передає УНН.
“Нічого не змінилося. Перенесли видачу (паспортів — ред.) в сусіднє угорське місто Кішварда. Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин. І вони вже у Кішварді й там приймають (угорське громадянство — ред.)”, — зазначив Москаль.
Крім того, відповідаючи на запитання, чи становить Угорщина загрозу для територіальної цілісності України, голова Закарпаття заявив: “Для нашого (регіону — ред.) — не несе”.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
4 жовтня через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.
Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на дії Києва.