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Венгрия перенесла из Берегово выдачу своих паспортов - Москаль

Венгрия перенесла из Берегово выдачу своих паспортов - Москаль

Киев  •  УНН

 • 11616 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Венгрия перенесла выдачу своих паспортов из Берегово в соседний венгерский город Кишварда. Об этом журналистам сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития, передает УНН.

"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу (паспортов – ред.) в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут. И они уже в Кишварде и там принимают (венгерское гражданство – ред.)", – отметил Москаль.

Кроме того, отвечая на вопрос, несет Венгрия угрозу для территориальной целостности Украины, глава Закарпатья заявил: "Для нашего (региона – ред.) – не несет".

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был покинуть территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на действия Киева.

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