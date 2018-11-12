Венгрия перенесла из Берегово выдачу своих паспортов - Москаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Венгрия перенесла выдачу своих паспортов из Берегово в соседний венгерский город Кишварда. Об этом журналистам сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития, передает УНН.
"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу (паспортов – ред.) в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут. И они уже в Кишварде и там принимают (венгерское гражданство – ред.)", – отметил Москаль.
Кроме того, отвечая на вопрос, несет Венгрия угрозу для территориальной целостности Украины, глава Закарпатья заявил: "Для нашего (региона – ред.) – не несет".
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был покинуть территорию государства в течение 72 часов.
Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на действия Киева.