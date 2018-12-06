Венгрия прекратила выдавать паспорта в своих консульствах в Украине

"Говорят, что они уже не выдают эти паспорта и не будут. Это уже хорошо, так как ранее он (министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ред.) говорил, что выдача венгерских паспортов на нашей территории не противоречат украинскому законам. Сейчас это по определению закончилось", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, в то же время украинская сторона не может быть уверенной в том, что Венгрия не будет выдавать свои паспорта украинским гражданам на своей территории.

"Для нас вопрос принципа, что в своих консульствах на украинской территории они по определению не могут выдавать ничего такого, как венгерские паспорта", - отметил министр.

Напомним, в г. Милан на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В конце ноября официальный Киев передал на рассмотрение Будапешта проект соглашения, целью которой является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинского-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в Киеве.