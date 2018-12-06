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Готується позитивний зсув у стосунках України з Угорщиною - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У м.Мілан на полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Готується позитивний зсув у стосунках України з Угорщиною - МЗС

“Україна й надалі демонструє налаштованість на покращення українсько-угорських відносин”, — йдеться у повідомленні.

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Павло Клімкін поінформував угорського колегу про акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до заходів міжнародної спільноти зі стримування російського агресора.

Міністри домовилися також активізувати міжрегіональну співпрацю та прискорити реалізацію спільних прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема тих, які 26 листопада 2018 року були обговорені на рівні заступників міністрів України та Угорщини Василя Боднара та Левента Мадяра.

Під час зустрічі було також обговорено питання впорядкування надання угорської допомоги в розвиток Закарпаття, яку координуватимуть новопризначений Посол з особливих доручень МЗС України Микола Балтажи та Уповноважений міністра з питань розвитку співробітництва між областями Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатської області пан Іштван Грежа.

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До відома угорського колеги було також доведено інформацію про кроки української сторони у питанні імплементації Закону “Про освіту”.

Нагадаємо, 4 грудня глава МЗС Угощини Петер Сійярто на зустрічі міністрів НАТО висловив надію на поліпшення стосунків з Україною

Раніше Україна запропонувала Угорщині вирішити проблему з паспортами.

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