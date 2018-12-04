Сіярто на зустрічі міністрів НАТО висловив надію на поліпшення стосунків з Україною

БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час міністеріалу НАТО заявив, що вірить у прогрес у діалозі з українською стороною. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.