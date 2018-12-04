Сіярто на зустрічі міністрів НАТО висловив надію на поліпшення стосунків з Україною
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час міністеріалу НАТО заявив, що вірить у прогрес у діалозі з українською стороною. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
“Я вважаю, що після консультацій, які відбулись цього тижня і комплексних консульських консультацій, і економічних консультацій, ми знаходимось на висхідній... Є серйозні питання для подальшої дискусії. Але ми розуміємо, що можемо зробити, наші угорські колеги зрозуміли, що у нас є послідовна позиція, і ми будемо з одного боку жорстко відстоювати наші інтереси, з іншого — зробимо все для того, щоб допомогти нашій угорській громаді”, — сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про відновлення Комісії Україна-НАТО на рівні, вищому, аніж посли, в контексті ситуації на Азові.
За словами Клімкіна, він з Сіярто буде зустрічатись у Мілані, де після зустрічі НАТО відбудеться міністерська зустріч ОБСЄ.
У міністрів буде можливість поспілкуватись також наступного тижня в контексті дискусії Клімкіна з міністрами закордонних справ Європейського Союзу, розповів глава українського МЗС.
“Я вважаю, що ця дискусія на сьогодні є достатньо продуктивною. Післязавтра розкажу про результати дискусії з угорським міністром закордонних справ. Навіть сьогодні, коли він виступав під час міністерського засідання, він також висловив надію на те, що у нас будуть подальші кроки і реальний прогрес у тому, що ми робимо”, — заявив він.
Нагадуємо, у штаб-квартирі НАТО розпочався захід на рівні міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, взяти участь в якому запросили главу МЗС України Павла Клімкіна.