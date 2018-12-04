Сиярто на встрече министров НАТО выразил надежду на улучшение отношений с Украиной

"Я считаю, что после консультаций, которые состоялись на этой неделе и комплексных консульских консультаций, и экономических консультаций, мы находимся на восходящей ... Есть серьезные вопросы для дальнейшей дискуссии. Но мы понимаем, что можем сделать, наши венгерские коллеги поняли, что у нас есть последовательная позиция, и мы будем с одной стороны жестко отстаивать наши интересы, с другой - сделаем все для того, чтобы помочь нашей венгерской общине", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о восстановлении Комиссии Украина-НАТО на уровне выше, чем послы, в контексте ситуации на Азове.

По словам Климкина, он с Сиярто будет встречаться в Милане, где после встречи НАТО состоится министерская встреча ОБСЕ.

У министров будет возможность пообщаться также на следующей неделе в контексте дискуссии Климкин с министрами иностранных дел Европейского Союза, рассказал глава украинского МИД.

"Я считаю, что эта дискуссия сегодня является достаточно продуктивной. Послезавтра расскажу о результатах дискуссии с венгерским министром иностранных дел. Даже сегодня, когда он выступал во время министерского заседания, он также выразил надежду на то, что у нас будут дальнейшие шаги и реальный прогресс в том, что мы делаем", - заявил он.

Напоминаем, в штаб-квартире НАТО началось мероприятие на уровне министров иностранных дел государств-членов, принять участие в котором пригласили главу МИД Украины Павел Климкин.