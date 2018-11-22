Домовились з Угорщиною: Клімкіна запросили на міністеріал НАТО

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На початку грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться захід на рівні міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, взяти участь в якому запросили главу МЗС України Павла Клімкіна. Про це в коментарі УНН повідомили у місії України при НАТО.

“На захід на рівні міністрів закордонних справ, який пройде 4-5 грудня у штаб-квартирі НАТО, як ми його називаємо "міністеріал", нашого міністра закордонних справ Павла Клімкіна було запрошено взяти участь у двох заходах”, — повідомили в дипустанові.

За словами співрозмовниці, перший захід — засідання держав-контрибуторів до тренувально-нарадчої місії НАТО „Рішуча підтримка“ в Афганістані, а другий — спільне засідання держав-членів НАТО, України та Грузії.

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"Це не засідання Комісії Україна-НАТО, але це на зразок того засідання, яке було проведено під час саміту в липні”, — додала вона.

На питання журналіста про те, чи відомі вже теми, які будуть підніматись під час “міністеріалу”, у дипломатичній установі зазначили, що програма візиту українського міністра і порядок денний заходу наразі ще узгоджується.

В українській місії в НАТО заявили також, що для проведення такого засідання, з Угорщиною “довелося провести суттєву роботу”.

“Робота велася саме над тим, щоб домовитись з угорською стороною, щоб вони висловили згоду на проведення такого засідання”, — зазначила співрозмовниця.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив цього тижня, що Угорщина не зніматиме вето з проведення засідань Комісії Україна-НАТО.

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