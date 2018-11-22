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Договорились с Венгрией: Климкина пригласили на министериал НАТО

Договорились с Венгрией: Климкина пригласили на министериал НАТО

Киев  •  УНН

 • 17008 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В начале декабря в штаб-квартире НАТО состоится мероприятие на уровне министров иностранных дел государств-членов, принять участие в котором пригласили главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом в комментарии УНН сообщили в миссии Украины при НАТО.

"На мероприятие на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 4-5 декабря в штаб-квартире НАТО, как мы его называем "министериал", наш министр иностранных дел Павел Климкин был приглашен принять участие в двух мероприятиях", - сообщили в дипучреждении.

По словам собеседницы, первое мероприятие - заседание государств-контрибуторов к тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, а второе - совместное заседание государств-членов НАТО, Украины и Грузии.

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"Это не заседание Комиссии Украина-НАТО, но это вроде того заседания, проведенного во время саммита в июле", - добавила она.

На вопрос журналиста о том, известны ли уже темы, которые будут подниматься во время "министериала", в дипломатическом учреждении отметили, что программа визита украинского министра и повестка дня мероприятия пока еще согласовывается.

В украинской миссии в НАТО заявили также, что для проведения такого заседания, с Венгрией "пришлось провести существенную работу".

"Работа велась именно над тем, чтобы договориться с венгерской стороной, чтобы они выразили согласие на проведение такого заседания", - отметила собеседница.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на этой неделе, что Венгрия не будет снимать вето по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО.

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