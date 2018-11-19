КИЇВ. 19 листопада. УНН. Угорщина не зніматиме вето з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, але не перешкоджатиме запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч голів зовнішньополітичних відомств держав НАТО, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".