Угорщина не зніматиме вето з проведення засідань Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Угорщина не зніматиме вето з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, але не перешкоджатиме запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч голів зовнішньополітичних відомств держав НАТО, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо", – заявив Сійярто.
При цьому, за словами угорського міністра, Будапешт і далі блокуватиме євроатлантичну інтеграцію України з огляду на те, що, на його думку, в проблемі мов меншин не було жодного прогресу. Сійярто наголосив, що він не згоден із вимогами ЄС і НАТО вважати мовну суперечку між Україною й Угорщиною двосторонньою справою.
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"Україна не лише порушує двосторонні угоди, а й міжнародні правила, включно зі своїми зобов’язаннями перед НАТО. Ми відкидаємо твердження, що це слід сприймати як двосторонню суперечку", – заявив голова МЗС Угорщини, додаючи, що за останній місяць Україна тільки погіршила ситуацію.
Як повідомляв УНН, 3 листопада Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. 8 листопада Київ погодився на призначення нового посла Угорщини.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
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4 жовтня через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.
Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.