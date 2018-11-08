Київ погодився на призначення нового посла Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. МЗС України видало агреман на призначення Іштвана Ійдярто новим угорським послом у Києві. Таку інформацію УНН підтвердила речниця МЗС Мар’яна Беца.
“Так, агреманд уже був наданий”, — сказала вона.
На питання про те, коли можна очікувати приїзду нового посла до України, речниця відповіла, що все залежить “від тієї сторони”.
Довідка: Балінт Іштван Ійдярто — угорський дипломат, був послом Угорщини в Росії (2011-2014 рр.), державний секретар МЗС Угорщини. Народився в українському місті Берегове на Закарпаті.
Як повідомляв УНН, 3 листопада Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня.
Повідомлення щодо нового посла приходить лише за декілька тижнів після чергового конфлікту української та угорської сторін. Так, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
4 жовтня через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.
Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.