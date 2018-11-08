Киев согласился на назначение нового посла Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. МИД Украины выдало агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве. Такую информацию УНН подтвердила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Да, агреманд уже был предоставлен", - сказала она.
На вопрос о том, когда можно ожидать приезда нового посла в Украину, пресс-секретарь ответила, что все зависит "от той стороны".
Справка: Балинт Иштван Ийдярто - венгерский дипломат, был послом Венгрии в России (2011-2014 гг.), Государственный секретарь МИД Венгрии. Родился в украинском городе Берегово на Закарпатье.
Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня.
Сообщение по новому послу поступило через несколько недель после очередного конфликта украинской и венгерской сторон. Так, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.
Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.