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8 марта, 13:20 • 107500 просмотра

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8 марта, 10:25 • 115053 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 08:52 • 172892 просмотра

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Киев согласился на назначение нового посла Венгрии

Киев согласился на назначение нового посла Венгрии

Киев  •  УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. МИД Украины выдало агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве. Такую информацию УНН подтвердила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Да, агреманд уже был предоставлен", - сказала она.

На вопрос о том, когда можно ожидать приезда нового посла в Украину, пресс-секретарь ответила, что все зависит "от той стороны".

Справка: Балинт Иштван Ийдярто - венгерский дипломат, был послом Венгрии в России (2011-2014 гг.), Государственный секретарь МИД Венгрии. Родился в украинском городе Берегово на Закарпатье.

Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня.

Сообщение по новому послу поступило через несколько недель после очередного конфликта украинской и венгерской сторон. Так, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

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