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Посол Угорщини завершив каденцію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, інформує УНН.

Завершив свою каденцію посол Угорщини в Україні пан Ерно Кешкень. Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан посол професійно виконував свої обов’язки і намагався шукати компроміси“ — написав він.

Проте, дипломат не повідомив, чи надала Україна агреман на призначення нового посла. Однак відомо, що Угорщина не завершувала каденцію Кешкеня саме через невизначеність з його наступником.

Нагадуємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після зміни назви “уповноваженого по Закарпаттю” Україна і Угорщина зможуть “реально співпрацювати”. Про це він написав у своєму Twitter.

Українські Національні Новини

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