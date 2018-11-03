Посол Угорщини завершив каденцію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, інформує УНН.
Завершив свою каденцію посол Угорщини в Україні пан Ерно Кешкень. Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан посол професійно виконував свої обов’язки і намагався шукати компроміси“ — написав він.
Проте, дипломат не повідомив, чи надала Україна агреман на призначення нового посла. Однак відомо, що Угорщина не завершувала каденцію Кешкеня саме через невизначеність з його наступником.
Нагадуємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після зміни назви “уповноваженого по Закарпаттю” Україна і Угорщина зможуть “реально співпрацювати”. Про це він написав у своєму Twitter.