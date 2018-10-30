Клімкін відреагував на зміну Угорщиною назви "уповноваженого по Закарпаттю"

"Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати, і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть та громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх", - написав він.

Як повідомляв УНН, від 30 жовтня Угорщина офіційно змінила назву посади “уповноваженого по Закарпаттю”.

Наразі у назві уповноваженого йдеться про співпрацю двох прикордонних регіонів - Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а не лише про розвиток Закарпаття.

Нагадаємо, у серпні Україна вручила ноту угорському дипломату з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. До сфери компетенції уповноваженого було віднесено частину суверенної території України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто згодом заявив, що угорська сторона не наполягатиме на збереженні назви посади "уповноваженого по Закарпаттю".

"Український уряд через важко збагненні причини всілякими засобами перешкоджає надходженню коштів із цього джерела (від Угорщини - ред.). Тепер вони причепилися до титулу Іштвана Ґрежі. Якщо ціною допомоги Закарпаттю є зміна назви посади міністерського уповноваженого, то ми це зробимо", – заявив у вересні П.Сійярто.

Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть та громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40 Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх