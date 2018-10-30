В Угорщині відсьогодні змінили назву "уповноваженого по Закарпаттю"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Угорщина офіційно змінила назву посади “уповноваженого по Закарпаттю”. Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому сьогодні в угорському бюлетені за підписом віце-прем'єра Жолта Шем'єна, передає УНН.
У рішенні зазначається, що “Іштвана Грежу призначити уповноваженим міністром, відповідальним за співпрацю округу Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області з 1 червня 2018 року по 30 червня 2020 року, а також відповідальним за координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону”.
Таким чином, наразі у назві уповноваженого йдеться про співпрацю двох прикордонних регіонів - Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а не лише про розвиток Закарпаття.
Зазначається, що рішення вступає в силу на наступний день після його публікації, тобто на наступний день після 29 жовтня — відсьогодні.
Нагадаємо, Україна вручила ноту угорському дипломату з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. До сфери компетенції уповноваженого було віднесено частину суверенної території України.