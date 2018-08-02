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МЗС прокоментувало низку провокативних заяв Угорщини

МЗС прокоментувало низку провокативних заяв Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на позицію Угорщини стосовно України. Про це йдеться у офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“Останні заяви Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора, є неприйнятними”, — підкреслили автори документу.

Як зазначається, 31 липня 2018 року до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини.

Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

"Незважаючи на конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України", - підсумовують у коментарі.

Раніше у МЗС прокоментували “меморандум” Угорщини щодо захисту закарпатських угорців.

Українські Національні Новини

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