МИД прокомментировал ряд провокационных заявлений Венгрии

“Последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора, неприемлемы”, — подчеркнули авторы документа.

Как отмечается, 31 июля 2018 года в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - заключают в комментарии.

Ранее в МИД прокомментировали “меморандум” Венгрии по защите закарпатских венгров.