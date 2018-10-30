Венгрия с сегодняшнего дня сменила название "уполномоченного по Закарпатью"

В решении отмечается, что "Иштвана Грежу назначить уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области с 1 июня 2018 года по 30 июня 2020 года, а также ответственным за координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".

Таким образом, сейчас в названии уполномоченного речь идет о сотрудничестве двух приграничных регионов - Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а не только о развитии Закарпатья.

Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть на следующий день после 29 октября - с сегодняшнего дня.

Напомним, Украина вручила ноту венгерскому дипломату с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В сферу компетенции уполномоченного было отнесено часть суверенной территории Украины.