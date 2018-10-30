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Климкин отреагировал на изменение Венгрией названия "уполномоченного по Закарпатью"

Климкин отреагировал на изменение Венгрией названия "уполномоченного по Закарпатью"

Киев  •  УНН

 • 16294 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что после изменения названия "уполномоченного по Закарпатью" Украина и Венгрия смогут "реально сотрудничать". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано помогать и общинам. Кстати, Петеру Сийярто сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех", - написал он.

Как сообщал УНН, с 30 октября Венгрия официально изменила название должности "уполномоченного по Закарпатью".

Сейчас в названии уполномоченного речь идет о сотрудничестве двух приграничных регионов - Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а не только о развитии Закарпатья.

Напомним, в августе Украина вручила ноту венгерском дипломату с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В сферу компетенции уполномоченного было отнесено часть суверенной территории Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заявил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности "уполномоченного по Закарпатью".

"Украинское правительство через трудно постижимые причины всевозможными средствами препятствует поступлению средств из этого источника (от Венгрии - ред.). Теперь они прицепились к титулу Иштвана Ґрежи. Если ценой помощи Закарпатью является изменение названия должности министерского уполномоченного, то мы это сделаем", - заявил в сентябре П.Сийярто.

Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать и наши правительства вместе синхронизировано помогать и общинам. Кстати, Петеру Сийярто сегодня исполняется 40 Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 октября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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