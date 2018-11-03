Посол Венгрии завершил каденцию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает УНН.
“Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы”, — написал он.
Однако, дипломат не сообщил, предоставила Украине агреман на назначение нового посла. Однако известно, что Венгрия не завершала каденцию Кешкеня именно из-за неопределенности с его преемником.
Напоминаем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что после изменения названия “уполномоченного по Закарпатью” Украина и Венгрия смогут “реально сотрудничать”. Об этом он написал в своем Twitter.