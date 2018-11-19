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Венгрия не будет снимать вето по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО

Венгрия не будет снимать вето по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 10902 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Венгрия не будет снимать вето по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, будет похоже на того, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - заявил Сийярто.

При этом, по словам венгерского министра, Будапешт и дальше будет блокировать евроатлантической интеграции Украины, учитывая то, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса. Сийярто подчеркнул, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

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"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать это как двустороннюю спор", - заявил глава МИД Венгрии, добавляя, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. 8 ноября Киев согласился на назначение нового посла Венгрии.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

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4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

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