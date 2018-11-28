Україна і Угорщина зібралися на обговорення проблемних питань

"Відповідно до домовленостей міністрів (закордонних справ України та Угорщини - ред.) Павла Клімкіна і Петера Сійярто в МЗС України розпочалися українсько-угорські консульсько-правові консультації: ще один крок до вирішення актуальних питань", - повідомив Заяць.

Анонсуючи цей раунд переговорів, Павло Клімкін раніше заявив, що Україна не дискутує з угорською стороною, "як мають тлумачитися українські закони на українській території", тож саме це і багато інших важливих питань і планується обговорити на консультаціях 28 листопада, а також під час його наступних зустрічей з Петером Сійярто.

Додамо, Будапешт має відмінне від Києва бачення стосовно української політики, що торкається, зокрема, угорської нацменшини на Закарпатті, мовної статті закону про освіту. Угорщина через це уже деякий час блокує співпрацю України і НАТО, вимагаючи від України змінити підхід. Посадові особи двох країн намагаються дійти консенсусу щодо проблемних питань.