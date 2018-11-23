Україна не дискутує з Угорщиною про тлумачення своїх законів - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна не дискутує з Угорщиною про те, як мають тлумачитися українські закони на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
“Ми не дискутуємо з угорською стороною, як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сіярто”, — заявив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.
Сіярто наголосив, що в українських законах ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни заборонено чи є злочином.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сіярто.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2018 г.