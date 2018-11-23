Украина не дискутирует с Венгрией о толковании своих законов - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина не дискутирует с Венгрией о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
“Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто”, — заявил П.Климкин.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.
Сиярто отметил, что в украинских законах нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны запрещено или считается преступлением.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово “с бокалом шампанского” гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2018 г.