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Украина не дискутирует с Венгрией о толковании своих законов - Климкин

Украина не дискутирует с Венгрией о толковании своих законов - Климкин

Киев  •  УНН

 • 11864 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина не дискутирует с Венгрией о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.

“Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

Сиярто отметил, что в украинских законах нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны запрещено или считается преступлением.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово “с бокалом шампанского” гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2018 г.

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