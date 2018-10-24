Україна повинна продовжити перехідний період щодо закону про освіту – Клімкін

"Ми повинні допомогти українським угорцям. Ми не будемо відмовлятися від наших державних інтересів, але ми готові співпрацювати з угорцями. Найголовніше, що всі погоджуються, що ми не можемо повернутися і залишити наших угорців без знання української мови. Ми повинні вдосконалити методологію викладання та підручники. А це значить, що ми повинні продовжити перехідний період (вступу в силу закону про освіту, який став причиною конфлікту - ред.), бо ми не встигнемо", - сказав він.

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Як повідомляв УНН, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не виключила, що буде продовжено перехідний період для імплементації "мовної статті" закону "Про освіту" ще на два роки - до 2022 року.

Як повідомляв УНН, перехідний період зараз визначений до 2020 року.

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.