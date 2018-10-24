Україна повинна продовжити перехідний період щодо закону про освіту – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна повинна продовжити перехідний період щодо закону про освіту, оскільки не встигає провести удосконалення підручників та методології викладання. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, передає УНН.
"Ми повинні допомогти українським угорцям. Ми не будемо відмовлятися від наших державних інтересів, але ми готові співпрацювати з угорцями. Найголовніше, що всі погоджуються, що ми не можемо повернутися і залишити наших угорців без знання української мови. Ми повинні вдосконалити методологію викладання та підручники. А це значить, що ми повинні продовжити перехідний період (вступу в силу закону про освіту, який став причиною конфлікту - ред.), бо ми не встигнемо", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венеційська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини щодо мовної статті
Як повідомляв УНН, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не виключила, що буде продовжено перехідний період для імплементації "мовної статті" закону "Про освіту" ще на два роки - до 2022 року.
Як повідомляв УНН, перехідний період зараз визначений до 2020 року.
Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.