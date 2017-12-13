Перехідний період освітнього закону може продовжитись до 2022 року - Міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не виключила, що буде продовжено перехідний період для імплементації "мовної статті" закону "Про освіту" ще на два роки - до 2022 року. Про це вона сьогодні сказала журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.
"Перехідний період зараз визначений до 2020 року. Ми не виключаємо, що особливо для тих меншин з інших мовних груп, де нам потрібно підготувати більшу кількість учителів, які зможуть викладати українською мовою, перекваліфікувати вчителів, нам треба буде продовжити термін, і власне це рекомендує Венеційська комісія. Цей термін може бути продовжений до 2022 року, ще на два роки вперед, в залежності від потреб кожної національної меншини", - наголосила міністр.
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При цьому Л.Гриневич зазначила, що не планується внесення жодних змін до статті 7 закону "Про освіту". Вона уточнила, що згідно з рекомендаціями Венеційської комісії необхідно продовжити перехідний період.
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Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.
Таким чином пропонується, що в Україні впроваджується з 5 класу обов’язкове навчання українською мовою для учнів, які належать до нацменшин, окрім корінних народів.
Як повідомляв УНН, Угорщина звернулася до ОБСЄ, ООН і ЄС через освітній закон України.