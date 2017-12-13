Перехідний період освітнього закону може продовжитись до 2022 року - Міністр

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не виключила, що буде продовжено перехідний період для імплементації "мовної статті" закону "Про освіту" ще на два роки - до 2022 року. Про це вона сьогодні сказала журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.