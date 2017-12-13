Переходный период образовательного закона может продолжиться до 2022 года - Министр

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключила, что будет продолжено переходный период для имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании" еще на два года - до 2022 года. Об этом она сегодня сказала журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.