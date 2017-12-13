Переходный период образовательного закона может продолжиться до 2022 года - Министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключила, что будет продолжено переходный период для имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании" еще на два года - до 2022 года. Об этом она сегодня сказала журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.
"Переходный период сейчас определен до 2020 года. Мы не исключаем, что особенно для тех меньшинств из других языковых групп, где нам нужно подготовить большее количество учителей, которые смогут преподавать на украинском языке, переквалифицировать учителей, нам надо будет продлить срок, и именно это рекомендует Венецианская комиссия. Этот срок может быть продлен до 2022 года, еще на два года вперед, в зависимости от потребностей каждого национального меньшинства", - подчеркнула министр.
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При этом Л.Гриневич отметила, что не планируется внесение каких-либо изменений в статью 7 закона "Об образовании". Она уточнила, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии необходимо продолжить переходный период.
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Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании" , который, в частности, определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.
Таким образом предлагается, что в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языке для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, кроме коренных народов.
Как сообщал УНН, Венгрия обратилась к ОБСЕ, ООН и ЕС через образовательный закон Украины.