Украина должна продолжить переходный период по закону об образовании - Климкин

"Мы должны помочь украинским венграм. Мы не будем отказываться от наших государственных интересов, но мы готовы сотрудничать с венграми. Самое главное, что все согласны, что мы не можем вернуться и оставить наших венгров без знания украинского языка. Мы должны усовершенствовать методологию преподавания и учебники. А это значит, что мы должны продолжить переходный период (вступления в силу закона об образовании, который стал причиной конфликта - ред.), потому что мы не успеем", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статьи

Как сообщал УНН, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключила, что будет продолжено переходный период для имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании" еще на два года - до 2022 года.

Как сообщал УНН, переходный период сейчас определен до 2020 года.

Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.