Украина и Венгрия собрались на обсуждение проблемных вопросов

"В соответствии с договоренностями министров (иностранных дел Украины и Венгрии - ред.) Павла Климкина и Петера Сийярто в МИД Украины начались украинские-венгерские консульско-правовые консультации: еще один шаг к решению актуальных вопросов", - сообщил Заяц.

Анонсируя этот раунд переговоров, Павел Климкин ранее заявил, что Украина не дискутирует с венгерской стороной, "как должны толковаться украинские законы на украинской территории", поэтому именно это и многие другие важные вопросы и планируется обсудить на консультациях 28 ноября, а также во время его последующих встреч с Петером Сийярто.

Добавим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства на Закарпатье, языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.