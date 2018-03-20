Угорщина хоче юридичних гарантій від України щодо освітнього закону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна повинна надати Угорщині юридичні гарантії того, що новий закон про освіту, мовна стаття якого викликала занепокоєння у Будапешта, не вступить в силу раніше 2023 року. З такою заявою, оприлюдненою на сайті МЗС Угорщини, виступив його голова Петер Сійярто, передає УНН.
"Той факт, що така країна, як Україна, має геополітично важливу позицію, не означає, що вона буде звільнена від дотримання міжнародного права або її зобов'язань захищати меншини в країні", - сказав П.Сійярто напередодні.
Він підкреслив, що в своєму недавньому листі до посадових осіб ЄС і Генерального секретаря НАТО підкреслив, що Угорщина прагне повернутися до позиції підтримки України, якщо Київ надасть юридичну гарантію, що до 2023 року закон про освіту не набуде буде чинності, і що в нього також будуть внесені зміни.
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"Протягом цього періоду вони будуть проводити необхідні консультації з угорською громадою і будуть виконувати тільки те, про що вони домовилися під час обговорень. Крім того, необхідна юридична гарантія, тому що, незважаючи на гарантії на словах, наразі обіцянки змінилися", - сказав міністр.
Угорщина і Європейський Союз, як зазначається, сподіваються, що Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії, проведе консультації з національними громадами.
Раніше Україна пообіцяла Угорщині не міняти освітню систему без узгодження з нацменшинами.