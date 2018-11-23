Глава МЗС Угорщини: видача наших паспортів в Україні є законною

“На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство... Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни — це злочин чи це заборонено”, — зазначив Сіярто.

На запитання журналістів, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сіярто відповів: “Чесно кажучи, я не знаю”. “В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні”, — додав глава угорського МЗС.

Згідно статті 4 Конституції України — передбачено єдине громадянство. Водночас закон визначає це єдине громадянство як “громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України”. Водночас закон України про державну службу визначає набуття громадянства іншої держави підставою для припинення держслужби. Сайт “Миротворець” опублікував список з понад 300 імен, які, як стверджується, є українськими чиновниками і отримали угорські паспорти. Після цієї публікації у Закарпатській облдержадміністрації заявили, що проведуть перевірку наведених на сайті даних.

Нагадуємо, на початку грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться захід на рівні міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, взяти участь в якому запросили главу МЗС України Павла Клімкіна.